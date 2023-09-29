فنانة عراقية: حادثة الحمدانية انتقام من المكون المسيحي بسبب أفعال سلوان موميكا

السومرية نيوز – عزت الفنانة العراقية دالي علي صالح، سبب “حادثة الحمدانية” الى أنها انتقام من المكون المسيحي؛ بسبب أفعال العراقي المقيم في السويد سلوان موميكا.

وقالت دالي عبر خاصة “الستوري” في الإنستغرام، إن “حادثة الحمدانية هو انتقام من المكون المسيحي بسبب فعل سلوان موميكا”.

وأضافت، أن “الحادثة ليس لها تفسير، اما انتقام بسبب حرق المصحف والذي لا ذنب للمكون المسيحي به، كي يدفع ثمن استهتار شخص”.

وتابعت، “وأما صاحب القاعة لديه مشكلة مع شخص من حزب اخر”.

ودالي علي صالح، مغنية عراقية مقيمة في الأردن، وتعتبر واحدة من أشهر مطربين الألفية الجديدة في العراق، وهي معروفة بـ”دالي” من مواليد البصرة 1981.

وفي عام 2009 شاركت كممثلة في بطولة الفوازير الرمضانية “زنود الست” وقلدت خلالها العديد من الشخصيات النسائية والرجالية في العراق أو الوطن العربي، وثم مشاركة تمثيلية لها كانت بعمل كوميدي بعنوان “سامبا” إلى جانب الفنان إياد راضي.

يذكر أن حريقاً هائلاً وقع مساء الثلاثاء 26 أيلول 2023، داخل قاعة مناسبات في ‍ ‍ ‍‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.

شيع مئات العراقيين، الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2023، ضحايا الحريق المفجع الذي وقع خلال حفل زفاف، في منطقة قضاء “الحمدانية” بمحافظة نينوى، مما أسفر عن مقتل مئة شخص على الأقل.

جرى تشييع الضحايا في بلدة قرقوش، ومرّت النعوش الواحد تلو الآخر نحو المقبرة أمام أنظار المئات من المشيعين، وحمل رجال النعوش التي لفّ بعضها بالأبيض وزيّنت بالورود، فيما تصدّرت صور الضحايا المواكب، بينهم أطفال، بينما سارت النساء جنباً إلى جنب، متكئات على أكتاف بعضهن البعض، ذارفات الدموع ومتشحات بالسواد.