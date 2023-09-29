تحدث عن “كوارث جديدة”.. رجل دين مسيحي مخاطبًا الحكومة: فاجعة الحمدانية جرس انذار

أكد الخور الأسقف، فارس تماس، رجل الدين المسيحي في سهل نينوى، اليوم الجمعة (29 أيلول 2023)، أن حادثة حريق الحمدانية ستزيد الأهالي والمكونات تماسكا ووحدة.

وقال الخور الأسقف (لقب ديني في الديانة المسيحية وهو فوق القسيس ودون المطران)، لـ “بغداد اليوم”، “بالتأكيد فأن هذه الحادثة وخاصة في الأشهر المقبلة ستقلل من حضور المواطنين للمناسبات الاجتماعية والتجمعات الكبيرة”.

وأضاف “يجب أن تكون هذه الفاجعة الأليمة هي بمثابة جرس إنذار للحكومة الاتحادية والمحلية وجميع المؤسسات بضرورة اتخاذ إجراءات السلامة، وعدم التهاون في منح الإجازات والرخصة لأصحاب القاعات والاستثمارات، لأن ذلك قد يتسبب بكوارث جديدة في مناطق أخرى”.

وشهد قضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى مساء أول أمس الثلاثاء حريقاً داخل قاعة للمناسبات خلال حفل زفاف خلف نحو 100 قتيل وما لا يقل عن 150 مصابا غالبيتهم في حالة حرجة.

وأعلنت الحكومة حداداً عاماً في البلاد لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الفاجعة، وأوقفت 14 متهماً فيما توعدت المقصرين والمتسببين بالإهمال في الحادثة بإنزال “أقصى العقوبات” بهم.

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته مطرانية مار بهنام وسارة في قضاء الحمدانية (بغديدا) لتقديم العزاء لأسر ضحايا الحادث الأليم، ان “هناك تقصير وإهمال وعدم إحساس بالمسؤولية، وستوضح نتائج التحقيقات المقصرين، ولن يكون هناك تساهل مع أية حالة تقصير من قبل أي موظف بالدولة، لاسيما ان الحادث خلف عدداً كبيراً من الضحايا والمصابين، وهناك مقصرون يجب أن يحاسبوا وفق القانون”.