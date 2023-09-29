صحة نينوى: عدم التعرّف على 38 جثة من ضحايا حريق الحمدانية حتى الآن

أعلنت مديرية صحة نينوى انه لم يتم التعرف على هوية 38 جثّة لضحايا حريق الحمدانية، حتى الآن. فيما ذكر معاون مدير الصحة ان “101 شخص فقدوا حياتهم حتى الان بالحريق، والوضع الصحي لبعض المصابين غير مستقر”.

أحمد ناظم الدوبرداني، نائب مدير عام مديرية صحة نينوى كشف لشبكة رووداو الإعلامية، الجمعة (29 أيلول 2023)، عن آخر إحصائية لضحايا حريق الحمدانية الذي اندلع في 26 أيلول الجاري بقضاء الحمدانية ذات الغالبية المسيحية، وقال: “لم يتم التعرف على 38 جثة متبقية في الطب العدلي حتى الآن، لم يبق من اثنتين منهما سوى العظام”، مضيفاً: “مع الأسف فإن ارتفاع درجة الحروق، كثرة استنشاق الدخان وعوامل اخرى تصعّب الوضع الصحي لبعض ضحايا الحريق”.

وعن إجراء فحص الـ DNA لجثث الضحايا، قال الدكتور أحمد ناظم الدوبرداني انه “قمنا بإرسال الفحوصات الى بغداد وننتظر النتائج، لأنه لم يتم التعرف على بعض الجثث، وهذه الفحوصات تحتاج الى وقت”.

وحسب معلومات كشفت عنها المديرية العامة لصحة نينوى، الجمعة (29 أيلول 2023)، وصل اجمالي عدد الضحايا المتوفين بالحريق الى 101 شخص، اما المصابون فهم موزعون على النحو التالي:

21 شخصاً في مستشفى أربيل

12 شخصاً في مستشفى دهوك

7 اشخاص في مستشفى الحمدانية

11 شخصاً في المستشفى الجمهوري بالموصل

شخص واحد في مستشفى الحروق

جريح لدى منظمة أطباء بلا حدود

4 مصابين تم نقلهم الى تركيا

وجزء من المصابين تم تخريجهم من المستشفى

يذكر ان حريق ضخم شب ليل 26 ايلول 2023، في قاعة افراح بقضاء الحمدانية في نينوى، التهم كامل القاعة، وتسبب بمصرع اكثر من 100 شخص واصابة نحو 200 آخرين.