سبتمبر 29, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الرئيس بارزاني: كان لإذاعة صوت كوردستان دور مؤثر في إيصال رسالة الثورة إلى جميع أنحاء كوردستان والمنطقة والعالم

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فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني: كان لإذاعة صوت كوردستان دور مؤثر في إيصال رسالة الثورة إلى جميع أنحاء كوردستان والمنطقة والعالم

وجه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الخميس، رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى الـ 60 لتأسيس إذاعة ‹صوت كوردستان›.

وقال الرئيس بارزاني في رسالته:” بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس إذاعة صوت كوردستان، أهنئ إدارة وطاقم صوت كوردستان وجميع المناضلين الذين كانوا صوت الثورة ونضال شعب كوردستان في المراحل الماضية”.

وأضاف “كان تأسيس إذاعة صوت كوردستان ثورة ونقطة تحول في إيصال الصوت الشرعي لشعبنا، وفي الوقت نفسه أصبح مصدر إلهام ووضوح للثوار والبيشمركة الأبطال والمؤسسات الحزبية، ولجميع شرائح شعب كوردستان، وكان له دور مؤثر في إيصال رسالة الثورة إلى جميع أنحاء كوردستان والمنطقة والعالم”.

وأردف الرئيس بارزاني: “سيبقى دور إذاعة صوت كوردستان في مراحل الثورة المختلفة في الاذهان دائماً، وآمل أن يستمر الآن في الدفاع عن حقوق شعب كوردستان والحفاظ على الأصالة والثقافة والتعايش المشترك والوطنية بين شعب كوردستان”.

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