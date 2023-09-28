رومانيا تعتزم الاستثمار في العراق وإقليم كوردستان

أعرب وفد لمجلس الشيوخ الروماني، استعداد بلادهم للاستثمار في العراق وإقليم كوردستان، واستقدام الشركات الرومانية.



نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، استقبل الخميس (28 أيلول 2023)، وفداً لمجلس الشيوخ الروماني برئاسة السيناتور تيتوس كورلاتسيان رئيس لجنة السياسة الخارجية بمجلس الشيوخ الروماني ضم عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ والسفير الروماني في العراق ودبلوماسيين ومسؤول مكتب القنصلية الرومانية في أربيل.

الجانبان أكدا في الاجتماع على “توطيد علاقات رومانيا مع العراق وإقليم كوردستان وخاصة في المجالين الاقتصادي والتربوي”، كما ناقشا علاقات أربيل وبغداد والحوار من أجل حل المشاكل بينهما، طبقاً لبيان رئاسة إقليم كوردستان.

بدروه قيّم رئيس إقليم كوردستان “عالياً حضور ودور ومشاركة رومانيا في التحالف الدولي للقضاء على داعش”، مجدداً التعبير عن الشكر والتقدير لرومانيا التي توفر منذ سنوات منحاً وفرصاً دراسية لطلبة إقليم كوردستان والعراق.

من جانبه، أكد الوفد الروماني “استعداد ورغبة بلده في الاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال في إقليم كوردستان”.

وفي السياق، تبادل الوفد مع نيجيرفان بارزاني “الآراء ووجهات النظر حول نية القطاع الخاص والعديد من الشركات الرومانية في المجيء وآليات عملها في العراق وإقليم كوردستان”.