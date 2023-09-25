مصادر تكشف عن شمول محافظ نينوى نجم الجبوري بقانون “الاجتثاث”.. والأخير: محاولة لاقصائنا

افادت مصادر من محافظة نينوى (مركزها الموصل) عن شمول محافظ نينوى نجم الجبوري باجراءات هيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) وهو ما يعني إقالته من منصبه وإحالته على التقاعد وعدم السماح له بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

وقالت تلك المصادر ، إن المساءلة والعدالة اصدرت امرآ باجتثاث محافظ نينوى نجم الجبوري كونه عضو فرقة سابق بحزب البعث المنحل ، وهذا ما لا يسمح له بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

من جانبه ، محافظ نينوى نجم الجبوري ، قال لمراسلة (باسنيوز) انه كان يتوقع منذ فترة “اجتثاثه ” ، معتبراً ذلك محاولة من خصومه ومنافسيه لاقصائه من انتخابات مجالس المحافظات .

مضيفاً ” لم استغرب القرار”.

ويقود الجبوري حزب “نينوى لاهلها” والذي يعتزم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

هذا وكان كتاب مماثل قد صدر مطلع العام الماضي من هيئة المساءلة والعدالة تضمن شمول الجبوري بالاجتثاث ” لكونه من منتسبي الاجهزة القمعية للنظام السابق”.

“وقالت مصادر حينها ، ان ” الكتاب وجهته الهيئة الى مكتب المحافظ قبل شهر من ذلك التاريخ ، وجاء ضمن الاجابة على كتاب صادر من قسم ادارة الموارد البشرية في المحافظة معنون الى الهيئة في شهر مارس/ اذار من عام 2021 يطلب فيه القسم التأكد من سلامة موقف الجبوري من قانون المساءلة والعدالة”.

وكان الجبوري قد أقر سابقاً في مقابلة متلفزة بانه كان مشمولاً بقانون الاجتثاث ولكن رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي اوقف الاجراءات بحقه على اعتبار أنه من القادة العسكريين المشاركين في معارك تحرير الموصل.

ويمنع “قانون الاجتثاث”، الذي صدر في العام 2006، كل شخص بدرجة عضو شعبة أو عضو فرقة والمنتمين للأجهزة الأمنية (فدائيو صدام، الحرس الخاص، والمخابرات) الخاصة بنظام صدام حسين من تسلم مناصب قيادية في الدولة.