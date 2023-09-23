وزير الدفاع التركي لـ بافل طالباني: اقطع علاقاتك مع PKK .. لا نريد أن نقوم بعمل أعنف

حذر وزير الدفاع التركي يشار غولر، الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني من استمرار علاقاته ودعمه لحزب العمال الكوردستاني PKK، ملوحاً بالقيام بـ «عمل أعنف» في حال استمرت هذه العلاقات.

وقال وزير الدفاع التركي في حديثه لصحيفة ‹ملييت›: «لطالما حذرنا بافل طالباني (الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني) بخصوص تزايد النشاطات الإرهابية في السليمانية، وقلنا له: رجاءً اقطع علاقاتك مع التنظيم الإرهابي (في إشارة إلى حزب العمال الكوردستاني PKK)، فهذه العلاقات ستنقلب ضدك بجميع الأحوال، وقد انقلبت بالفعل».

وأضاف: «نحن نراقب كل تحركاته ونشاطاته، إلاّ أننا لا نريد أن نقوم بعمل أعنف. لقد قلنا هذا له مراراً وتكراراً، لكنه لم يراجع نفسه ويعدل من تصرفاته».

وتابع الوزير التركي مشدداً: «لقد قطعنا علاقتنا بمطار السليمانية كلياً، ونأمل أن يوقف بافل طالباني دعمه لـ PKK ويقطع علاقاته مع هذا التنظيم الإرهابي بأسرع وقت. نحن نرى ونعلم كل شيء .. وسيتم فعل ما يلزم بالصدد».

في السياق نفسه، أشار عبد الله آغار، الخبير العسكري والأمني التركي المعروف، في مقابلة مع قناة ‹خبر ترك›، إلى رسالة من وزير الدفاع التركي، مفادها «في الخطوة التالية، سيتم استهداف بافل طالباني والاتحاد الوطني الكوردستاني من قبل الطائرات الحربية التركية لأن العلاقة بين حزب العمال الكوردستاني PKK وبافل طالباني هي علاقة مفتوحة وقد تلقت وكالة الاستخبارات التركية معلومات عنها».

وأضاف: «لو كان حزب العمال الكوردستاني موجوداً في السليمانية وگرميان دون موافقة الاتحاد الوطني الكوردستاني، لكانت تركيا اتخذت موقفاً مختلفاً، لكن بافل طالباني والاتحاد الوطني الكوردستاني لديهما علاقات سرية مع حزب العمال الكوردستاني ويعقدان اجتماعات منتظمة، كما أن لديهما اتصالات مع وحدات حماية الشعب (جناح حزب العمال الكوردستاني في غرب كوردستان)».

وتابع: «يجب على الاتحاد الوطني الكوردستاني أن يعلم أن وجود حزب العمال الكوردستاني في السليمانية أمر خطير للغاية، حتى بالنسبة لهم. والآن يسيطر حزب العمال الكوردستاني على المنطقة بأكملها ويشكل تهديدًا لهم، وإذا لم يغير الاتحاد الوطني الكوردستاني سياسته في المستقبل القريب، فإن تركيا ستستهدف الاتحاد الوطني الكوردستاني».

وأكد أن «الوضع خطير للغاية، ويجب على الاتحاد الوطني الكوردستاني أن يأخذ ذلك في الاعتبار. لقد قامت وكالة المخابرات التركية بجمع كل المعلومات وتعتقد أن هذه العلاقة بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحزب العمال الكوردستاني ستشكل تهديدًا لأمن تركيا ولن يتم السماح بذلك».

كما اعتبر آغار، أن صحة بافل طالباني ليست جيدة «لأنه يستخدم بعض المواد، ومحاكماته العقلية ليست سليمة».

وقبل أيام، تعرض مطار عربت شرق السليمانية إلى قصف ما أسفر عن مقتل العديد من عناصر وكالة مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني مع مسلحين من PKK.

وأفادت معلومات متقاطعة، أن المطار المستهدف كان يشهد عمليات تصنيع مسيرات انتحارية بالتعاون بين PKK والاتحاد الوطني.