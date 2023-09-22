المرور: عدد السيارات إرتفع من 750 ألف قبل 2003 إلى 5.5 مليون حاليا

كشفت مديرية المرور العامة، عن تقديم مقترح لتخفيض تسعيرة “الهزة” إلى 25 ألف دينار، وفيما بينت أن عدد السيارات في العراق يزداد بنسبة 36% سنويا، مشيرة إلى إمكانية مراجعة تسعيرة تظليل السيارات.

وأوضح مدير المرور العامة اللواء الحقوقي محمد التميمي، إن “عدد السيارات إرتفع من 750 ألف سيارة قبل 2003 إلى 5.5 مليون سيارة حاليا”، مبينا أن “السيارات تزداد سنويا بنسبة 36%”.

وأضاف التميمي، أن “مديرية المرور تدخل حالة إنذار في الصباح والمساء، وأن رجل المرور يعاني معاناة كبيرة في الشارع”.

وقال، أنه “لأول مرة تشهد بغداد مشاريع لفك الاختناقات المرورية”، مؤكدا على، أن “المشاريع الأخيرة ستسهم في فك الاختناقات بنسبة عالية”.

وذكر التميمي، بخصوص نظام “الهزة”، أن “النظام معتمد في جميع دول العالم”، مضيفا إنه “تم تقديم مقترح لخفض تسعيرة الهزة إلى 25 ألف دينار”.

وبين التميمي،ان مديرية المرور تسعى للحد من حالات تظليل السيارات غير النظامية، لافتا إلى، إنه من الممكن مراجعة تسعيرة تظليل السيارات.