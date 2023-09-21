إقليم كوردستان والتحالف الدولي: يجب تأهيل الذين يتم إنقاذهم من داعش للعودة إلى مجتمعاتهم

اتفق رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، والقائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا جول فاول، على وجوب تأهيل الذين يتم إنقاذهم من داعش للعودة إلى مجتمعاتهم.

وفي لقاء جمع نيجيرفان بارزاني وفاول بحضور القنصل الأميركي في أربيل، الخميس (21 أيلول 2023)، ناقشا فيه آخر تطورات مقارعة الإرهاب ومخاطر داعش في العراق وسوريا، وعملية الإصلاح في وزارة شؤون البيشمركة.

الجانبان أكدا على أن “جميع الأطراف في العراق وفي سوريا، يجب أن تتعاون فيما بينها لمنع عودة داعش للبروز في حين لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً لأمن واستقرار المنطقة”.

وفي السياق، اتفقا في الرأي بأن “الذين يتم إنقاذهم من قبضة داعش أو الذين يغادرون المخيمات، يجب تأهيلهم للعودة إلى أحضان مجتمعاتهم”، كما “سلّطا الضوء على الطرق الكفيلة بسد الطريق في وجه التطرف”.

بشأن عملية الإصلاح في وزارة البيشمركة، لفت الجانبان إلى أنه “رغم التقدم القليل الذي تحقق في عملية إصلاح وتوحيد قوات البيشمركة، فإن هناك مشاكل حقيقية تعترض سبيل العملية ويجب إيجاد حلول لها”.

نيجيرفان بارزاني، أكد “التزام إقليم كوردستان بمواصلة العمل على إنجاح العملية وتوحيد قوات البيشمركة”.