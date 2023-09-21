صحة أربيل تعلن تسجيل أكثر من 200 إصابة بمرض الكوليرا

أعلن مدير صحة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان دلوفان محمد جلال، يوم الخميس، تسجيل 221 حالة إصابة مؤكدة بمرض الكوليرا في المحافظة.

وقال جلال في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه “سجلنا لغاية الآن 221 اصابة بمرض الكوليرا في مدينة اربيل وهذا يعني أن الحالات في تزايد”، مؤكدا أن الجهات الصحية في المحافظة اتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة بشأن هذا المرض.

واستدرك القول، إنه “عند تفاقم الإصابات حينها لا يقتصر العمل على القطاع الصحي فقط بل يشمل القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ مديرية الماء بانتشار هذا الوباء فضلا عن الحكومة المحلية في اربيل والتي من المقرر أن تعقد مطلع الأسبوع المقبل إجتماعاً موسعاً مع المديريات لاتخاذ قرارات بشأن المرض.

ويشهد إقليم كوردستان تفشي مرض الكوليرا وفي محافظة السليمانية كانت الحالات الأكثر انتشاراً في الأسابيع الماضية، مع اتخاذ مديريات الصحة في الإقليم إجراءات علاجية ووقائية لهذا المرض.

والكوليرا أو الكُلِرَة أو الهَيْضَة، والتي تعرف أحيانا باسم الكوليرا الآسيوية أو الكوليرا الوبائية، هي الأمراض المعوية المُعدية التي تُسببها سلالات جرثوم ضمة الكوليرا المنتجة للذيفان المعوي. وتنتقل الجرثومة إلى البشر عن طريق تناول طعام أو شرب مياه ملوثة ببكتيريا ضمة الكوليرا من مرضى كوليرا آخرين.