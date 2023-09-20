حكومة إقليم كوردستان تطالب بغداد بحل جذري وعادل لمشكلة الرواتب

رحبت حكومة إقليم كوردستان بقرار الحكومة الاتحادية اقراضها تريليونين و100 مليار دينار، مطالبة بحل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل.

واكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، خلال الاجتماع الاعتيادي لمجلس وزراء إقليم كوردستان، الأربعاء (20 أيلول 2023)، والذي عقد بحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، ضرورة فصل رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان كاستحقاق قانوني لهم عن “أي صراع أو اختلاف” في وجهات النظر، وصرف رواتبهم اسوة بمتقاضي الرواتب الآخرين في العراق.

في هذا الصدد، اشار إلى أن عدد موظفي إقليم كوردستان وتخصيصاتهم المالية “تم تحديدهما في جداول الموازنة الاتحادية”.

واشار إلى أن الوفد الرفيع لحكومة إقليم كوردستان الذي زار بغداد قدم بموقف موحد وبالاستناد على الصلاحيات والحقوق الدستورية والبيانات والمعلومات الدقيقة الايضاحات اللازمة للرئاسات الاتحادية والقوى والأطراف السياسية، وقدم مقترحاً تفصيلاً من أجل “حل آني واخر طويل الأمد لتأمين الرواتب” حظيا بقبول الأطراف العراقية”.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر في 14 أيلول، “إقراض حكومة إقليم كوردستان مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول”.

قرار مجلس الوزراء العراقي جاء بعد زيارة وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان لبغداد الخميس 14 أيلول، عقد خلالها اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين والقادة السياسيين حول استحقاقات إقليم كوردستان من الموازنة، وبشكل خاص الرواتب.

عقب صدور القرار، أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان بياناً أكد فيه التوصل إلى “اتفاق” مثمر مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، يتعلق بتأمين رواتب المواطنين، كما أعرب عن شكره لجميع من دعم نجاح هذا الاتفاق.

كما أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الاتحادي، أعرب خلاله عن أمله بأن يكون هذا الاتفاق الأساس لحل كافة المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وذلك من خلال الحوار، ووفقاً للدستور والاتفاقات الموقعة.

مسرور بارزاني أكد في اجتماع اليوم أن حكومة إقليم كوردستان “لن تساوم أبداً على الحقوق والاستحقاقات الدستورية لشعب كوردستان ولن تتخلى عنها”، مشدداً على انها ستواصل مساعيها لـ “حل جذري للمشاكل ذات العلاقة بالرواتب واستحقاقات متقاضي الرواتب” في إقليم كوردستان”.

وأوصت حكومة إقليم كوردستان جميع وزاراتها بالاستمرار في التعاون مع ديوان الرقابة المالية وتقديم أعداد جميع الموظفين ومقدار رواتبهم اليه، وهو ما تم رسمياً سابقاً ايضاً.

ووجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان وزارة المالية والاقتصاد بالبدء دون تأخير بتوزيع رواتب شهر تموز لمتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان حال إرسال مبلغ الـ 700 مليار دينار من قبل وزارة المالية الاتحادية.

المطالبة باحترام “سيادة وأمن واستقرار إقليم كوردستان والعراق”

بشأن الهجوم على مطار عبرت الزراعي في السليمانية، قدمت حكومة إقليم كوردستان التعازي لأسر الشهداء معربة عن أملها بالشفاء العاجل للمصابين.

في هذا السياق، طالبت بـ “احترام سيادة وأمن واستقرار إقليم كوردستان والعراق”.

الاثنين 18 أيلول، سمع دوي انفجار قوي في مطار عربت الزراعي، وأعلن مدير ناحية عربت دابان محمد أن هجوماً بالمسيرات هو السبب، مشيراً إلى مقتل 6 اشخاص وإصابة آخر.

وفي بيان صدر عن جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية بياناً قال فيه إن القصف تسبب في استشهاد ثلاثة من البيشمركة وإصابة ثلاثة آخرين، مضيفاً: “لن ندع دماءهم تذهب سدى”.

بدوره، وصف رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، استهداف مطار عربت الزراعي في السليمانية بأنه “خرق فاضح لحدود” إقليم كوردستان والعراق، داعياً الحكومة العراقية إلى “تحمل مسؤولياتها الدستورية والوطنية في حماية أرض وسماء العراق بما فيها كوردستان”.