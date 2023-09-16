محما خليل: زيارة مسرور بارزاني الى بغداد كانت تأريخية

وصف عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني الزيارة الاخيرة لرئيس حكومة كوردستان الى بغداد بـ”التأريخية”، مؤكداً أن يوم غد سيصدر مجلس الوزراء العراقي قراراً ساراً.

وقال النائب محما خليل عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي اليوم السبت 16 أيلول 2023 لكوردستان24 “لقد أوفت حكومة كوردستان بجميع التزاماتها تجاه بغداد حسب قانون الموازنة، والان ليس لدى الحكومة الاتحادية أي عذر لعدم تحويل المستحقات المالية لكوردستان”.

ووصف النائب محما خليل الزيارة الاخيرة لرئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني الى بغداد بـ”التأريخية”، مضيفاً أنه “بعد الزيارة تغيرت آراء المسؤولين والكتل السياسية البرلمانية في العراق تجاه الحقوق الدستورية والمستحقات المالية لشعب كوردستان، ولم تعد كما كانت من قبل”.

وأضاف النائب محما خليل “بعد الزيارة الاخيرة لوفد كوردستان برئاسة مسرور بارزاني الى بغداد، من المقرر أن يصدر مجلس الوزراء العراقي قراراً مرضياً بشأن الحقوق والمستحقات المالية لشعب كوردستان يوم الاحد المقبل 17 أيلول 2023”.

وأشار النائب الى أن “كوردستان أوفت بجميع التزاماتها في قانون الموازنة الاتحادية، والدول الاقليمية أيضاً تعلم بذلك، والحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني تعتزم التوصل الى اتفاق مع حكومة كوردستان، لكن في السابق كانت هناك أطراف سياسية تعارض إرسال المستحقات المالية لشعب كوردستان”.

ووصل وفد رفيع من حكومة كوردستان برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، صباح الخميس الماضي، إلى بغداد وذلك بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في كوردستان وحصة كوردستان من الموازنة.

وضم الوفد إضافة إلى رئيسه كلاً من قوباد طالباني نائب رئيس وزراء كوردستان، وآوات الشيخ جناب وزير المالية والاقتصاد، و أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وآمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء.

والتقى وفد حكومة كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

كما التقى وفد حكومة كوردستان مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وفي لقائه الأخير ختم الوفد اجتماعه مع الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي.

وقال مسرور بارزاني في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، حضرته كوردستان24، حول زيارته إلى بغداد ولقائه بالقادة والمسؤولين السياسيين العراقيين، “قدمنا إلى بغداد اليوم للدفاع عن الحقوق الدستورية والاستحقاقات المالية لشعب إقليم كوردستان”.

ووجه رئيس وزراء الإقليم “شكره وتقديره للكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، لإبدائها موقفاً موحداً في الدفاع عن الحقوق والاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان”.

وأضاف: “عقدنا عدة اجتماعات مع رئيس الوزراء العراقي، ورئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، وعددٍ من القادة السياسيين، وقدمنا مقترحين، أحدهما طويل المدى، بينما الآخر قصير المدى”.

وأشار إلى أن “المقترح الطويل المدى متعلقٌ بقانون الموازنة، وإدخال تعديلاتٍ على بعض بنوده وفقراته، وهو سيستغرق وقتاً أطول، وسيتم إجراء المزيد من المناقشة حوله في المستقبل”.

وأوضح أن “المقترح القصير المدى، مرتبط باجتماع مجلس الوزراء العراقي، يوم الأحد المقبل 17 أيلول 2023″، معرباً عن “أمله بأن تتحول هذه الجهود المبذولة إلى قرارات، وأن يحصل شعب إقليم كوردستان على حقوقه المشروعة”.