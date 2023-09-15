الشمري: مواطنو الإقليم هم عراقيون والحيف الذي وقع عليهم لسياسات خاطئة

أعلن فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ان الأخير يعمل على معالجة المشاكل مع اقليم كردستان وفق الدستور.

وقال الشمري في تصريح صحفي نقله عنه مكتبه الاعلامي ان “رئيس الوزراء يتعامل مع القضايا التي تمس المواطنين بمسؤولية عالية ويقدم الروابط الإنسانية وحاجة المواطنين قبل أي خلاف أو اتفاق سياسي”.

وأضاف “مواطنو الإقليم هم عراقيون ونقدر الحيف الذي وقع عليهم نتيجة بعض السياسات الخاطئة”.

وأشار الشمري الى ان “جلسة مجلس الوزراء القادمة ستعقد في الأسبوع القادم لكن قد تكون بشكل أبكر من موعدها الأسبوعي”.

ولفت الى ان السوداني “يعمل على معالجة المشاكل مع إقليم كردستان تحت مظلة الدستور والقانون بحكمة وجدية”.

وكان وفد من حكومة اقليم كردستان، برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني زار بغداد أمس الخميس وألتقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وعدداً من القادة والزعماء السياسيين.

وأكد السوداني وبارزاني الذي رافقه نائبه قوباد طالباني، “على ضرورة إيجاد حل للمشاكل القانونية والمالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وفقاً للدستور والقانون”.

وأكد السوداني خلال اللقاء وفقاً لمكتبه، أن “نهج الحكومة الحالية يعتمد مبدأ العمل نحو ترسيخ الاستقرار الدائم بعيداً عن الخلافات،” مشدداً على “جدية الحكومة في إيجاد حلول جذرية للتعامل مع إقليم كردستان” مشيراً إلى، أن “الحكومة عملت، ولاتزال، على ضمان عدم تأثر متطلبات العيش الكريم للمواطنين العراقيين، وبضمنهم مواطنو الإقليم، بأية إشكالات قانونية أو إدارية”.

ومن المنتظر ان يبحث مجلس الوزراء خلال جلسة يوم الأحد المقبل قضايا مفصلية ويتخذ قرارات مهمّة بشأن المشاكل السياسية والاقتصادية التي يواجهها البلد، ومنها مسألة إرسال المستحقات المالية لإقليم كردستان بالموازنة وارسال رواتب الموظفين بالإقليم.

وصرح رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أمس الخميس، بأنه “متفائل باتخاذ قرارات جيدة خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الاحد المقبل”.