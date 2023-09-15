نائب عن الديمقراطي الكوردستاني: سنحاول تعديل المادتين 12 و13 من قانون الموازنة الاتحادية

كشف النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي شيروان دوبرداني، أنهم سيحاولون نهاية 2023 الجاري، إجراء تعديلات على المادتين الـ 12 و13 من قانون الموازنة الاتحادية والمتعلقتين بحصة الإقليم.

وقال دوبرداني في حديثٍ لـ ‹كوردستان 24›: «من المتوقع أن تقرر الحكومة العراقية، الأحد، إرسال 800 مليار دينار شهرياً لرواتب موظفي إقليم كوردستان، وأن يستمر ذلك حتى نهاية العام الجاري».

وأضاف: «يعلم الجميع أن الضغوطات التي يتعرّض لها موظفو الإقليم وحكومته هي ضغوط سياسية».

موضحاً: «لأن الفقرة (و) من البند الرابع في قانون الموازنة تنصّ على أن رواتب موظفي حكومة كوردستان تبلغ 9 تريليون و298 مليار دينار، منها 775 مليار دينار رواتب شهرية».

وحول الخلافات المستشرية بين الأطراف السياسية الكوردستانية وإمكانية حلّها بالحوار، جدّد دوبرداني التأكيد على ضرورة أن يكون لدى الكورد في بغداد «موقف موحّد».

معتبراً أن الضغوط الممارسة على إقليم كوردستان هي «سياسية وليست قانونية».