ترحيب أمريكي بالمباحثات بين حكومتي كوردستان والاتحادية العراقية

رحّبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، بالمباحثات الجارية بين حكومتي إقليم كوردستان، والاتحادية العراقية.

وذكرت الوزارة أنها “ترحب باستمرار المباحثات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد”.

وأضافت “ان قضايا الموازنة والرواتب يجب ان تحل وفقاً للدستور، وبشكل يصب في مصلحة جميع الأطراف”.

وكان رئيس الوزراء مسرور بارزاني قد وصل على رأس وفد حكومي رفيع ، صباح امس الخميس ، إلى العاصمة العراقية بغداد، للتباحث مع رئيس الوزراء الاتحادي ورئيسي الجمهورية ومجلس النواب وعدد من القيادات السياسية العراقية بشأن جملة ملفات على رأسها رواتب الموظفين وحصة اقليم كوردستان من الموازنة وللتأكيد على ضمان حماية الحقوق الدستورية لمواطني إقليم كوردستان وإيجاد حلول للمشاكل العالقة.

وقد عقد وفد حكومة الإقليم خلال زيارته ، 14 لقاءً حيث التقى مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وعدد من القادة السياسيين العراقيين ، منهم رئيس تحالف الوطنية إياد علاوي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، والأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي.