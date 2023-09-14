سبتمبر 15, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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السوداني لمسرور بارزاني: جادون في إيجاد حلول جذرية للتعامل مع إقليم كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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السوداني لمسرور بارزاني: جادون في إيجاد حلول جذرية للتعامل مع إقليم كوردستان

اجتمع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونائب رئيس حكومة الإقليم قباد طالباني والوفد المرافق لهما.

وجرى، خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب السوداني، التأكيد على ضرورة إيجاد حل للمشاكل القانونية والمالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وفقاً للدستور والقانون.

وأكد السوداني أن “نهج الحكومة الحالية يعتمد مبدأ العمل نحو ترسيخ الاستقرار الدائم بعيداً عن الخلافات”، مشدداً على “جدية الحكومة في إيجاد حلول جذرية للتعامل مع إقليم كوردستان”.

وأشار إلى أن “الحكومة عملت، ولاتزال، على ضمان عدم تأثر متطلبات العيش الكريم للمواطنين العراقيين، وبضمنهم مواطنو الإقليم، بأية إشكالات قانونية أو إدارية”.

ووصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.

ويضم الوفد إضافة إلى رئيسه كلاً من: قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم، وآوات الشيخ جناب وزير المالية والاقتصاد، و أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، و آمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء.

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