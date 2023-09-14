مسرور بارزاني يوضح سبب زيارته الى بغداد

أعلن رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس، بأنه متواجد في العاصمة العراقية بغداد للتباحث مع رئيس الوزراء الاتحادي، وللدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان وحل المشاكل القائمة.

وقال رئيس الحكومة في تغريده على موقع “أكس” : “أنا في بغداد اليوم لإجراء محادثات مع السادة رئيس الوزراء الاتحادي ورئيسي الجمهورية ومجلس النواب وعدد من زعماء القوى السياسية للتأكيد على ضمان حماية الحقوق الدستورية لمواطني إقليم كوردستان، على أمل أن نجد حلولاً للمشاكل العالقة”.

وكان وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني قد وصل إلى بغداد، صباح اليوم الخميس (14 أيلول 2023)، وبدء اجتماعه الأول مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.