رئيس حكومة كوردستان يوجه بصرف 109 مليارات دينار لاستئناف العمل وإكمال مشروع مياه آكري في دهوك

وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، بصرف 109 مليارات دينار لاستئناف العمل وإكمال مشروع مياه قضاء آكري (عقرة) والذي يعتبر من أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان بمحافظة دهوك.

وذكرت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان ، ان ” رئيس الوزراء مسرور بارزاني وجه بتخصيص 109 مليارات دينار لإكمال مشروع مياه آكري الاستراتيجي”.

وقال مدير مشروع مياه قضاء آكري، هاوار حمه امين: “تم تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية المهمة من قبل التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، وتم وضع الخطط لتنفيذ مشاريع أخرى”.

وأضاف “تمت متابعة مشروع مياه آكري الاستراتيجي من قبل رئيس الوزراء، وقد اعلن دعمه للاستمرار في المشروع وإكماله لتوفير المياه النظيفة لأهالي آكري وضواحيها”.

وكان وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، ساسان عوني، يرافقه مدير عام المياه في آكري آري أحمد، ومدير عام المتابعة والتخطيط نزار تمر، قد اجرى زيارة تفقدية لمشروع مياه آكري الاسبوع الماضي للاطلاع على مراحل تنفيذه.

وأوضح الوزير ، بأن هذا المشروع يعتبر أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان.

يذكر ان القدرة الإنتاجية للمشروع تبلغ ٣٠٠٠ م٣ من المياه في الساعة.