جولة مفاوضات قريبة بشأن قانون النفط والغاز

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عن جولة مفاوضات قريبة بين بغداد واربيل بشأن قانون النفط والغاز.

وقال الكاظمي {للفرات نيوز} :”هنالك جولة قريبة للتفاوض حول قانون النفط والغاز من اللجان المشتركة في بغداد وأربيل والمحافظات المنتجة للنفط للاتفاق على المسودة الاخيرة للقانون”.

واوضح، ان “وزارة النفط قدمت مسودة القانون؛ لكن يحتاج الى جانب الجنبة المهنية والتخصصية قرار سياسي من الكتل للقناعة بتقديم مسودة القانون الى مجلس النواب للقراءة الاولى والثانية والمصادقة عليه؛ لانهاء الازمة المزمنة بين المركز والاقليم والمركز طيلة السنوات السابقة”.

يذكر ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عقد في الثاني من آب احالي اجتماعاً لمناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز وشهد استعراض آخر مسوّدات مشروع القانون وتفاصيله وبنوده.

القوانين المعطلة

الكاظمي أشار، الى “حزمة القوانين التي ارسلت من الحكومة لمجلس النواب وضعت لها جدول لاقرارها”، مؤكداً “جدية اللجان النيابية بالمضي في تمريرها وحتى المختلف عليها ومنها قانون الصحة النفسية”.

وبين ان “قانون الصحة النفسية تتضمن مادة تشير الى مفاهيم وتعليمات الصحة العالمية وفيها مخاوف من محاولات اختراق لتقاليد المجتمع العراقي ورفضها اكثر النواب، وعليه هناك قرار صارم لتعديل هذه المواد وهكذا اذا وصلنا قانون العنف الاسري او الطفل والاسرة”.

واكد الكاظمي “رغبة الاطار التنسيقي لتمشية القوانين وفقا للاعراف الاجتماعية وحتى قانون العفو العام بشرط ان لا يشمل الارهابيين ومن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين”، مردفاً “هنالك اكثرية واضحة داخل مجلس النواب واريحية وانسجام غير مسبوق للمضي بتمرير القوانين التي تمس حياة المواطن”.

وأنهى مجلس النواب، امس الاثنين، القراءة الأولى لمشروع قانون الصحة النفسية المقدم من لجنة الصحة والبيئة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية النفسية وجودتها في العراق وملائمتها مع المعايير الدولية من خلال تطوير طرق المعالجة واحترام حقوق المرضى النفسيين وتطوير كفاءة العاملين في مجال الصحة النفسية وتفعيل دور المؤسسات الصحية النفسية ومنح حوافز لتشجيع العمل في الطب النفسي.