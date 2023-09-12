بيشوا هورامي: على حكومة بغداد ألّا تخلط موضوع الرواتب مع ٲي موضوع آخر

قال المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان، پێشوا هورامی، أن الإقليم يحتاج ٳلی 906 مليارات دينار لدفع رواتب موظفيه، مؤكدا ضرورة عدم خلط هذا الموضوع مع ٲيّ موضوع آخر .

وقال هورامي لدائرة الإعلام والمعلومات، انه “كغيره من مناطق العراق التي يستلم موظفوها حالياً رواتب شهر ٲيلول، كان من المفترض ٳرسال رواتب موظفي ٳقليم كوردستان الذين كان ينبغي ٲن يستلموا رواتبهم بدلاً من الٳنتظار”.

وٲضاف ٲن “الحكومة الاتحادية حذفت وحجبت مستحقات عدة شهور من العام الجاري من خططها ولم تذكر ولم تؤشر الى الـ 500 مليار دينار التي سترسل ٳلی ٳقليم كوردستان لمدة 3 ٲشهر”.

وتجدر الٳشارة الى ٲن حكومة الإقليم ٲبدت استعدادها للتفاوض مع الحكومة الاتحادية من ٲجل توفير الرواتب والمستحقات المالية لمواطني الٳقليم .فضلا عن ذلك ردت حكة الإقليم علی جميع تساؤلات الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بواردات العائدات النفطية وغير النفطية.