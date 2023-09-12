مجلس المفوضين يصادق على نظام الاقتراع لانتخابات برلمان اقليم كوردستان

اكدت المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، جمانة الغلاي، ان مجلس المفوضين بالمفوضية صادق على نظام الاقتراع لانتخابات برلمان اقليم كوردستان، مشيرة الى انه التصويت سيجري وفقاً لنظام القائمة المفتوحة.



الغلاي قالت لشبكة رووداو الإعلامية، الثلاثاء، ان “مجلس المفوضين صادق على نظام الاقتراع والعد والفرز لانتخابات برلمان اقليم كوردستان العراق، وتضمن نظام الاقتراع حق الناخبين بحق الانتخاب، والتصويت بطريقة حرة ومباشرة وسرية وعدم جواز التصويت بالإنابة”، مضيفة: “يشترط ان يكون الناخب حاملاً للجنسية العراقية ومن مواطني اقليم كوردستان، كامل الأهلية أتم الثامنة عشرة في السنة التي تجري فيها الانتخابات، ويمتلك بطاقة بايومترية بالإضافة الى هوية الأحوال المدنية، الجنسية، او البطاقة الوطنية الموحّدة”.

وبالنسبة للتصويت الخاص، ذكرت انه يشمل قوى الأمن الداخلي، وحرس الإقليم (البيشمركة)، والجيش، والعاملين في المستشفيات والسجون ونزلائهما. وتجري عملية التصويت الخاص للفئات المشمولة، قبل 48 ساعة من يوم الاقتراع العام، في مراكز انتخابية مخصصة للمشاركين بالعملية.

فيما يخص عملية التصويت الإلكتروني، اوضحت الغلاي انها “تجري باستخدام جهاز التحقق الإلكتروني، والذي يحوي سجل ناخبين إلكترونيا على مستوى المحطة ويقوم بقراءة بيانات بطاقة الناخب البايومترية، وتتم مطابقة البصمات وقراءة الباركوت (الرمز) الخاص بورقة الاقتراع. كما تتم مطابقة بيانات البطاقة مع بيانات البطاقة الشخصية، ووضع الورقة في جهاز العد والفرز الإلكتروني لقراءة وتحليل الورقة تلقائياً”.

وتبدأ عملية التصويت العام والخاص في تمام الساعة السابعة صباحاً، وتستمر لغاية الساعة السادسة مساء في يوم الاقتراع المقرر 25/2/ 2024، ولن يسمح بالتصويت قبل أو بعد الوقت المحدد، على حد قول الغلاي.

وسيتم تخصيص جهاز تحقق لكلّ محطة اقتراع، ويحتوي على بيانات تلك المحطة فقط.

المتحدث باسم المفوضية قالت إن “التصويت سيكون وفقاً لنظام القائمة المفتوحة، ويحق للناخب ان يصوت للقائمة بوضع اشارة امام رقم القائمة في ورقة الاقتراع، وكذلك الأمر بالنسبة للمرشح ضمن القائمة”، مؤكدة ان “الناخب سيصوت على ورقة الاقتراع بطريقة سرية من خلال قلم التأشير المخصص من قبل المفوضية”.