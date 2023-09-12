مثال الآلوسي في ذكرى ثورة أيلول: الكل فشل في محاربة مواطني كوردستان في أرزاقهم وأمنهم

أكد السياسي العراقي المعروف وزعيم حزب ‹الأمة› العراقية مثال الآلوسي، اليوم الاثنين، أن ثورة أيلول التحررية هي ثورة متجددة، وأن كل من وصفهم بـ «المتآمرين» فشلوا حتى الآن في محاربة مواطني كوردستان في أرزاقهم وأمنهم.

وقال الآلوسي عبر منصة (اكس): «الذكرى الـ 62 ثورة أيلول التحررية، هي ثورة قادها البارزاني الخالد، ثورة متحضرة تتبنى الإنسان والبناء والحداثة والمنطق والقيم الإنسانية، ترفعت عن المراهقة الثورية والغدر والإرهاب وتحملت تبعات نصرة المناضلين الأحرار من إيران وتركيا وسوريا والعراق».

وأضاف: «هي ثورة متجددة ترسم أحلامها نجاح كوردستان، والتي اجتمعت لمحاربتها شتات الشوفينية البالية من دول الجوار وفي حظيرة مستنقع المنطقة الخضراء، كلهم فشل تآمرهم ودناءة آلياتهم في محاربة مواطنين كوردستان في أرزاقهم وأمنهم».

وختم السياسي العراقي بالقول: «ثورة أيلول صرح حي متجدد يتغنى بها تاريخ جبال وسهول ومدن وحواري كوردستان. فهنيئاً للبرزاني الراحل ومن سار على خطاه».