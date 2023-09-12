تجهيز 284 فرناً “وهمياً” في نينوى بالنفط لـ 6 أشهر

كشفت هيئة النزاهة العراقية عن مخلفات في تجهيز النفط الأبيض للأفران في نينوى، تضمنت تجهيز 284 فرناً وهمياً به لمدة 6 أشهر.

دائرة التحقيقات في الهيئة، أشارت في بيان الثلاثاء (12 أيلول 2023)، إلى أن ملاكات مديرية تحقيق نينوى، ضبطت في شركة توزيع المنتجات النفطية – فرع نينوى أوليات تجهيز (933) فرناً ومخبزاً بمادة النفط الأبيض خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

“أعمال التدقيق أفضت إلى الكشف عن تجهيز 3 ملايين و408 ألف لتر من النفط بصورة مخالفة للقانون”، بحسب الدائرة التي أوضحت أن “284 من الأفران التي تم تجهيزها هي أفران وهمية”.

ويحتل العراق المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن “مدركات الفساد”.

في الحمدانية، ضبطت هيئة النزاهة اثنين من العاملين في إحدى محطات تعبئة الوقود لـ “استيفاء مبالغ مالية من المُواطنين أكثر من السعر الرسمي” لقاء تزويدهم بالبنزين.

وبعد تدقيق المبالغ الموجودة في المحطة ومطابقتها مع كميات البنزين التي تم بيعها خلال يوم واحد، “تبين وجود زيادة بلغت 673 ألف دينار ضبطت بحوزة المتهمين”، اللذين قرر قاضي التحقيق المختص توقيفهما وفق أحكام المادة (339) من قانون العقوبات.

كما أعلنت الهيئة عن ضبط متهم متلبس بالرشوة في محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة.

وطلب المتهم “مبلغاً من المال من إحدى المشتكيات؛ لقاء تغيير إفادته التي سبق أن أدلى بها أمام المحكمة بصفة مشتك”، وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفقاً لأحكام المادة (456) من قانون العقوبات.