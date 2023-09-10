لانهاء خلاف الإقليم وبغداد..البرلمان عازم على تشريع قانون النفط والغاز بدورته الحالية

اكدت عضو مجلس النواب زينب الخزرجي عزم مجلس النواب على اقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة الحالية لانهاء جميع الخلافات الموجودة بين بغداد والأقليم.

وقالت الخزرجي في بيان، ان” اقرار قانون النفط والغاز سينهي جميع الخلافات الموجودة بين بغداد والاقليم والمعلقة منذ سنوات “.

واضافات ، ان” من بين القوانين المهمة التي يعتزم مجلس النواب على اقرارها هو قانون النفط والغاز المعطل منذ 2005″.مبينة ان” اقراره سيسهم في حفظ عدالة توزيع الثروات في عموم العراق .