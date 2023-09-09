نيجيرفان بارزاني يعي بضحايا زلزال المغرب

أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، عن تعازيه بضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية، وأسفر عن مصرع وإصابة المئات.

وقال نيجيرفان بارزاني عبر منصة (اكس): «باسم شعب إقليم كوردستان العراق أتقدم بخالص التعازي لشعب المملكة المغربية لسقوط ضحايا جراء الزلزال المدمر ونشاركهم أحزانهم في هذا المصاب الجلل».

وأضاف: «داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل».