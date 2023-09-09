سبتمبر 09, 2023

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

نيجيرفان بارزاني يعي بضحايا زلزال المغرب

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
3 مشاهدات

نيجيرفان بارزاني يعي بضحايا زلزال المغرب

أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، عن تعازيه بضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية، وأسفر عن مصرع وإصابة المئات.

وقال نيجيرفان بارزاني عبر منصة (اكس): «باسم شعب إقليم كوردستان العراق أتقدم بخالص التعازي لشعب المملكة المغربية لسقوط ضحايا جراء الزلزال المدمر ونشاركهم أحزانهم في هذا المصاب الجلل».

وأضاف: «داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل».

facebookShare on Facebook
Post Views: 10

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi