قيادي في الديمقراطي الكردستاني يرد على بغداد بشأن الإيرادات والمستحقات على الإقليم

رد قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، على الحكومة الاتحادية باعلانها اليوم الجمعة عن عدم دفع حكومة اقليم كردستان للايرادات والمستحقات الواجبة في قانون الموازنة المالية.

وقال صبحي المندلاوي لوكالة {الفرات نيوز} “الإقليم ألتزم بكل ما مطلوب منه وفق الموازنة، وبسبب توقف التصدير النفطي للاقليم عبر ميناء جيهان التركي فان شركة النفط الوطنية {سومو} لا تستلم سوى 50 ألف برميل يوميا اما الإيرادات غير النفطية فقد تم الإتفاق عليها بفتح حساب خاص في البنك المركزي العراقي ومن خلاله يتم خصم حصة الاقليم بموجب الدستور”.

وبين انه “وبذلك فأن الإقليم قد أوفى بكل ما مطلوب منه وعلى الحكومة الاتحادية الإلتزام بدفع مستحقات إقليم كردستان إسوة بباقي مناطق العراق”.

وكان المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، أعلن في تصريح اليوم الجمعة ان “الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كردستان، وهي بذلت جهوداً كبيرة لتقديم الحلول لغاية نهاية شهر حزيران الماضي”.

وأضاف ان “الأموال التي في ذمة الإقليم بلغت أكثر من ثلاثة أضعاف حصة الإقليم حسب الإنفاق الفعلي للدولة” مشيرا الى ان “حكومة الإقليم لم تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة”.

وتابع العوادي “‏رغم عدم التزام حكومة الإقليم أخذت الحكومة الاتحادية قراراً بعدم تحميل المواطنين العراقيين في الإقليم جريرة عدم الالتزام” مؤكدا ان “الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة في ظل الدستور أقصر طريق لاستكمال التحويلات المالية وتعزيز الثقة”.