باستكمال شارع استراتيجي.. إشارة مرورية واحدة فقط “ترافيك”على طول الطريق من أربيل الى زاخو

في إطار مشاريعها وخططها التنموية والخدمية التي تقدمها التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان في عموم محافظات ومدن إقليم كوردستان, لا يزال العمل مستمراً ووصل الى مراحل متقدمة في مشروع ٳنشاء جسر ونفق وٳنعطافة (استدارة) علی شارع بارزان الاستراتيجي في محافظة دهوك, والذي سيسهم في تسهيل حركة المرور وتقليل الازدحامات والحوادث إلى حد كبير.

وكانت (باسنيوز) قد ذكرت في وقت سابق، أنه مع بناء واستكمال هذا المشروع، لن تبقى سوى إشارة مرورية واحدة على طول الطريق من العاصمة أربيل وصولاً إلى زاخو، وهي الإشارة المرورية في منطقة شيخان ويجري العمل على إزالتها أيضاً.