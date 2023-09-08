إطلاق اسم ” ژينا اميني” على حديقة عامة وسط باريس

اطلقت بلدية العاصمة الفرنسية باريس ، اسم الفتاة الكوردية من شرقي كوردستان (كوردستان ايران) ژينا اميني التي قتلت على يد الشرطة الإيرانية العام الماضي ، على حديقة “فيلمين” الواقعة في الدائرة العاشرة بباريس ، تخليداً لذكراها.

وكانت الفتاة الكوردية دخلت في غيبوبة بسبب تعرضها للاعتقال والضرب المبرح ، العام الماضي ، بعد أن كانت قد تم توقيفها من قبل ماتسمى بشرطة “الأخلاق” في العاصمة الإيرانية طهران بتهمة “الارتداء السيئ للحجاب ” قبل ان تفارق الحياة في المشفى بعد 3 ايام.

وأشعل موت ژينا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة موجة من الاحتجاجات في أنحاء إيران، وادى الى تدفق غضب وطني ضد السلطات في هذا البلد استمرت لاكثر من عام ، وقابلتها السلطات بالقوة المفرطة التي خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى في مختلف المدن والاقاليم الإيرانية خصوصاً في مدن شرقي كوردستان.