رئيسة كتلة الديمقراطي الكوردستاني: بغداد غير ملتزمة بالبنود المتعلقة بإقليم كوردستان في قانون الموازنة

داعية الى عدم السكوت حيال الظلم وسياسة التجويع التي تُمارس ضد شعب كوردستان

قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي د.فيان صبري ، اليوم الخميس ، انه على الرغم من دخول مشروع قانون الموازنة الاتحادية حيز التنفيذ إلا ان بغداد غير ملتزمة بالبنود المتعلقة بإقليم كوردستان الواردة في القانون ، ولم ترسل حصة كوردستان ولا حتى رواتب موظفي الإقليم ، داعية الأطراف والأحزاب والشخصيات الكوردستانية الى عدم السكوت حيال الظلم وسياسة التجويع التي تُمارس ضد شعب كوردستان.

د. فيان صبري ، قالت لـ (باسنيوز): انه “على الرغم من دخول قانون الموازنة الاتحادية حيز التنفيذ والتزام حكومة الإقليم بكافة الاتفاقيات المبرمة ، إلا ان الحكومة الاتحادية غير ملتزمة بالبنود المتعلقة بإقليم كوردستان الواردة في القانون وباتفاقاتها لغاية الآن، ولم ترسل حصة كوردستان من الموازنة، ولا حتى رواتب موظفي الإقليم “، مردفة ” لقد قررت بغداد ارسال 500 مليار دينار فقط كتمويل رواتب فيما إقليم كوردستان يحتاج شهرياً الى اكثر من 900 مليار دينار للرواتب.

مستدركةً “لذلك ادعو جميع الأطراف والأحزاب والشخصيات الكوردستانية الى عدم السكوت حيال هذا الظلم وسياسة التجويع التي تُمارس ضد شعب كوردستان”.

رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي د.فيان صبري ، أضافت ان ” سبب عدم تسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً من قبل إقليم كوردستان الى وزارة النفط العراقية ، هي الوزارة نفسها، فقد أعلنت بأنها غير قادرة على استلام كميات كبيرة من النفط ، ولذلك عليها تحديد الكمية التي باستطاعتها تسلمها، فنحن ملتزمون بالاتفاقات وبتطبيق قانون الموازنة”.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني قد عقد اجتماعه ، امس الأربعاء، ودعا القوى والأطراف السياسية في الإقليم إلى توحيد صوتها ومواقفها دفاعاً عن الحقوق والصلاحيات والاستحقاقات المكفولة دستورياً للإقليم، مقترحاً عقد اجتماع موسع للقوى والأطراف السياسية في الإقليم لعرض الحقائق.

كما دعا المجلس خلال الاجتماع قوى الأطراف السياسية الرئيسية التي شكّلت الحكومة الاتحادية، إلى صرف مستحقات الإقليم كما ورد في جداول الموازنة، والالتزام بالمنهاج الوزاري والاتفاقات السياسية التي تمخض عنها تشكيل الحكومة، والتعامل مع حقوق إقليم كوردستان واستحقاقاته المالية على هذا النحو.