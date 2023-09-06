الأمم المتحدة: نعمل لتقديم الدعم لإجراء انتخابات إقليم كوردستان

الأمم المتحدة لرووداو: نعمل لتقديم الدعم لإجراء انتخابات إقليم كوردستان

أفاد نائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية كلاوديو كوردوني، بأنهم يعملون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتقديم الدعم المطلوب لإجراء انتخابات إقليم كوردستان.



وقال كلاوديو كوردوني لشبكة رووداو الاعلامية: “سبق أن أكدنا على أهمية إجراء انتخابات منتظمة وفقاً للمواعيد الدستورية لأي ديمقراطيةٍ فاعلة، لاسيما إجراء انتخابات إقليم كوردستان دون مزيد من التأخير في 25 شباط 2024 حسب الموعد الرسمي”.

وكانت رئاسة إقليم كوردستان أعلنت في وقت سابق، أن “رئيس إقليم كوردستان حدد يوم 25 شباط 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان، وهذا عقب إجراء استشارات ونقشات مع كافة الأطراف السياسية لإقليم كوردستان”.

وأوضح كلاوديو كوردوني: “نحن نعمل كالمعتاد مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتقديم الدعم المطلوب”، بهذا الصدد.

المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي قالت لشبكة رووداو الاعلامية في (23 آب 2023) ان “احتساب الاصوات وفقاً لقانون انتخابات اقليم كوردستان يتم وفق صيغة (هير) أو الباقي الأقوى أو الباقي الأعلى”، مبينة انه “يجب ان يكون لدينا سعر مقعد كي نحصل على النتائج، وهو مجموع عدد الاصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية وما يقسم على عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة”.

وبيّنت جمانة الغلاي انه “وفقاً لقانون انتخابات اقليم كوردستان فإن اقليم كوردستان كله دائرة انتخابية واحدة، وعملية التحديث سمحت بالتنقل بين محافظات اقليم كوردستان دهوك واربيل والسليمانية، وداخل المحافظة الواحدة، كون اقليم كوردستان كله دائرة انتخابية واحدة”.

ونوّهت جمانة الغلاي الى ان “عدد المقاعد المخصصة لبرلمان اقليم كوردستان هو 111 مقعداً. اذن نحصل على سعر مقعد وعدد الاصوات الصحيحة ونقسمها على عدد المقاعد البالغة 111 مقعداً، وبالتالي نحصل على هذه النتائج، وبعدها يتم ترتيب القوائم التي تحصل على سعر هذا المقعد”.

المتحدثة باسم المفوضية اشارت الى ان “العملية الانتخابية ستكون بالبطاقة البايومترية، وتستخدم نفس الاجهزة الانتخابية، وهي مشابهة لعملية انتخابات مجالس المحافظات، لكنها تقام لبرلمان اقليم كوردستان”.