قائممقام بەردەرەش: تنفيذ مشاريع خدمية بكلفة 180 مليار دينار في القضاء

أكد قائممقام قضاء بەردەرەش التابع لمحافظة دهوك، إسماعيل مصطفى، اليوم الأربعاء، ان التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان نفذت العديد من المشاريع الخدمية في القضاء بكلفة تصل الى 180 مليار دينار، مبيناً ان عمليات التطوير في كافة القطاعات مستمرة في مركز القضاء وفي النواحي الثلاث التابعة له، بالإضافة الى استمرار العمل في تنفيذ مشاريع الطرق .

وقال مصطفى لـ(باسنيوز): “بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وافق مجلس الوزراء على تنفيذ العديد من مشاريع في قضاء بەردەرەش، وتم تنفيذها على مرحلتين، وشملت بناء الطرق وترميم المدارس بالإضافة الى مشاريع مياه الشرب والكهرباء والصحة”.

وأضاف “كان هناك توقف في بعض المشاريع، إلا ان محافظ دهوك د. علي تتر، قد وجه بمراجعة جميع هذه المشاريع المتوقفة واستكمالها فوراً”.