السوداني يشيد بموقف إقليم كوردستان في دعم زيارة الأربعينية

اشاد رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بموقف إقليم كوردستان في دعم زيارة أربعينية الإمام الحسين، مشيراً الى ارسال إقليم كوردستان فرق للدعم والنقل والخدمة .

وكان إقليم كوردستان قد استقبل مئات الزائرين عبر بواباته الحدودية مع ايران ووفر لهم أماكن إقامة وضيافة مجانية ، كما خصص لهم 100 باص حديث لنقلهم الى مدينة كربلاء.

السوداني ، قال خلال مؤتمر صحفي في كربلاء انهم يثمنون الدور الكبير الذي بذلته الدولة ومؤسساتها في انجاح الزيارة ، ، مشيراً الى ان ميزة هذه الزيارة تتمثل بأن الكل ساهم بما لديه من إمكانيات في دعم محافظة كربلاء.

مردفاً بالقول، إن هذه الزيارة هي الأولى التي يشترك بها منتسبو الأجهزة الأمنية في محافظة الأنبار وكل محافظات العراق ، بما فيها إقليم كوردستان الذي أرسل فرق الدعم والنقل والخدمة، وهذا احترام من الشعب العراقي لهذه المناسبة ، مضيفا أن كل هذه عناصر قوة علينا أن نتحدث عنها، ونسوّق لها بهذه المناسبة المليونية.

تجدر الإشارة ، الى ان مسلحون ميليشياويون يرتدون الزي العسكري ، كانو قد اقدموا في الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري ، على إزالة شعار رئاسة إقليم كوردستان من على الحافلات التي كانت تنقل زوار الأربعينية إلى كربلاء، خلال عبورها محافظة كركوك.

وتداول ناشطون في حينها صوراً ومقاطع فيديو تظهر عناصر ترتدي الزي العسكري تقوم بإزالة شعار حكومة إقليم كوردستان من على الحافلات التي تقل زوار أربعينية الإمام الحسين (ع) إلى كربلاء على نفقة إقليم كوردستان ، كما هاجم آخرون من هؤلاء سيارات اطفاء من اقليم كوردستان كانت متوجهة الى مدينة كربلاء لدعم الجهد الخدمي للحكومة الاتحادية.

وكانت مؤسسة البارزاني الخيرية ، أخذت على عاتقها منذ عامين، مهمة تأمين احتياجات زوار الأربعين المارين عبر إقليم كوردستان ، وبالإضافة لتأمين الحافلات لنقل الزائرين ، وفرت عدة فرق لتأمين مختلف الاحتياجات الضرورية لهم.

ويوم الخميس قبل الماضي ، كان مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد اشاد ايضاً بجهود إقليم كوردستان ضمن الخطة الحكومية لنقل وتفويج الزيارة الأربعينية ، مبيناً أن الإقليم خصص 100 حافلة حديثة لهذا الغرض.