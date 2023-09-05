مسرور بارزاني يوجه باستئناف العمل وإنجاز مشروع مياه آكري في دهوك

وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، باستئناف العمل وانهاء مشروع مياه قضاء آكري (عقرة) والذي يعتبر من أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان بمحافظة دهوك.

وكان وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، ساسان عوني، يرافقه مدير عام المياه في آكري آري أحمد، ومدير عام المتابعة والتخطيط نزار تمر، قد اجرى زيارة تفقدية لمشروع مياه آكري للاطلاع على مراحل تنفيذه.

وأوضح الوزير بأن هذا المشروع يعتبر من أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان.

يذكر ان القدرة الإنتاجية للمشروع تبلغ ٣٠٠٠ م٣ من المياه في الساعة، بكلفة إجمالية تصل الى أكثر من 100 مليار دينار، لحل مشكلة نقص المياه في المدينة.