بتوجيه من رئيس حكومة الإقليم.. محافظة أربيل تعلن استعدادها لاستقبال جرحى تظاهرات ليلة أمس في كركوك

بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الأحد 3 أيلول سبتمبر 2023، استعداد محافظة أربيل لاستقبال الجرحى الكورد الذين سقطوا ليلة أمس في تظاهرات مدينة كركوك.

وقال أوميد خوشناو في مؤتمر صحفي، إن “أربيل هي منزل لكل كركوكي، وعلى الدوام كان بابها مفتوحاً للأحباء في كركوك”، معرباً عن “أسفه للتطاول على الشباب الكورد في كركوك، واستشهاد عدد منهم، إضافة إلى إصابة آخرين”.

وأشار خوشناو إلى أن “بابنا سيكون مفتوحاً لعلاج واستقبال جرحى التظاهرات في كركوك في مستشفيات مدينة أربيل”.

ولفت محافظ أربيل إلى أن “ما حدث لأهالي كركوك، ولا سيّما شبابها، أمر يدعو للقلق العميق”، معبراً عن “أمله بأن لا يتكرر الاعتداء على أهالي كركوك، وأن لا تُسفك دماؤهم من جديد”.

كما شدد على أنه “بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان، فإن بابنا سيكون مفتوحاً لاستقبال المُصابين ومعالجتهم”.

وأقدم العشرات من المتظاهرين المؤيدين لجهات سياسية عربية وتركمانية في محافظة كركوك منذ أيام، على قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين المحافظة ومدينة أربيل احتجاجاً على عزم الحزب الديمقراطي الكوردستاني العودة إلى فتح مقاره في كركوك وفقاً للاتفاق السياسي المُبرم مع ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم القوى والأطراف السياسية التي شكلت الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

ومساء أمس السبت شهدت كركوك احتجاجات كبيرة حيث نزل العشرات من المتظاهرين الكورد في المناطق التي تسكنها الأغلبية من أبناء المكون مطالبين بإعادة فتح الطريق وإنهاء الاعتصامات أمام ذلك المقر إلا أنها جوبهت بإطلاق نار مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني أمس السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات سقوط شهداء وجرحى، على خلفية الأحداث التي وقعت في محافظة كركوك.

وندد الرئيس مسعود بارزاني بأحداث العنف التي رافقت التظاهرات في المناطق ذات الأغلبية الكوردية في كركوك وسقوط شهداء وجرحى على خلفية ذلك، مشدداً على أن “كركوك يجب أن تكون مثالاً للتعايش بين مكوناته لكن هذه التصرفات اللاقانونية هي محاولة لنشر الفتنة وتقويض التعايش”.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد حذر أمس، من أنشطة غير قانونية في محافظة كركوك المتوترة منذ أسبوع.

من جهته دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عرب كركوك من السكان الأصليين وكذلك التركمان إلى إبعاد الغرباء عن المحافظة للحفاظ على السلم المجتمعي.