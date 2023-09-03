مجلس الوزراء العراقي يُقرر إرسال مبلغ من المال شهرياً إلى إقليم كوردستان

في اجتماعه اليوم الأحد 3 أيلول سبتمبر 2023، قرر مجلس الوزراء العراقي، إرسال 500 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان.

وقال العضو في مجلس النواب العراقي شيروان الدوبرداني، في تصريح لـ كوردستان24، إن “مجلس الوزراء العراقي قرر إرسال 500 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان”.

وبحسب قرار مجلس الوزراء، سيتم إرسال هذا المبلغ المالي إلى إقليم كوردستان “كمنحة” لمدة ثلاثة أشهر، إلى حين حسم المفاوضات المتعلقة بتنفيذ قانون الموازنة الاتحادية.

وأشار الدوبرداني إلى أن “مجلس الوزراء العراقي صادق خلال اجتماع اليوم على قرار تجديد عقود مصفاتي (كار وقيوان)”.

في السياق، قالت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي إخلاص الدليمي، في تصريح لـ كوردستان24، إن “إرسال مبلغ 500 مليار دينار إلى إقليم كوردستان، يهدف إلى معالجة القضايا العالقة بين أربيل وبغداد خلال هذه الفترة حول قانون الموازنة الاتحادية”.

وأوضحت الدليمي أنه “بعد معالجة المشاكل العالقة بين الجانبين، سيتم إرسال حصة الإقليم من الموازنة كاملة”.