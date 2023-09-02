مسرور بارزاني يوافق على إنشاء كورنيش شيلادزي

تعتزم حكومة إقليم كوردستان إنشاء كورنيش في ناحية شيلادزي على نهر آفاشين، حيث وافق رئيس الحكومة على المشروع.

وقال وارشين سلمان، قائمقام قضاء آميدي (العمادية) بمحافظة دهوك لـ (باسنيوز)، إن «حكومة إقليم كوردستان قررت بناء كورنيش في ناحية شيلادزي على نهر آفاشين، لزيادة جمالية المساحات الطبيعية في قضاء آميدي، وتم استكمال نسبة جيدة من التحضيرات للمشروع».

وأشار إلى أن «رئيس الحكومة مسرور بارزاني وافق على بناء كورنيش ناحية شيلادزي، ومن المقرر الانتهاء من التصميم قريباً وسيتم تخصيص الميزانية اللازمة له».

وتابع: «نأمل أن يدخل هذا المشروع عام 2024 في خدمة أهالي قضاء آميدي بشكل عام وناحية شيلازدي بشكل خاص، وبالتالي تطوير قطاع السياحة في المنطقة».