استطلاع.. شباب العراق وفلسطين يعارضون 100% تطبيع العلاقات مع اسرائيل

أظهر استطلاع للشباب العربي أجرته “اصداء بي سي دبليو”، يوم السبت، ان العراق وفلسطين عارضا تطبيع العلاقات مع إسرائيل بنسبة 100%، فيما أيدا بشدة بنسبة كبيرة من الإمارات ومصر والمغرب.

وفي تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن “الشباب في العراق وفلسطين رفضوا بشدة فكرة التطبيع الدبلوماسي مع اسرائيل وبنسبة بلغت 100%، فيما رفض الشباب في ليبيا فكرة التطبيع بشدة بنسبة 99% وعارض لحد ما بنسبة 1%، وعارض الشباب في لبنان بشدة بنسبة 98% وعارض لحد ما 2%، وعارض الشباب في السعودية بشدة بنسبة 98% وعارض لحد ما 2% وبنسبة ضئيلة جدا تأييده لحد ما”.

اما الشباب في السودان ووفقاً للتقرير، عارض بشدة بنسبة 97% وعارض لحد ما بنسبة 3%، وعارض الشباب بشدة في الاردن بنسبة 94% وايد الى حد ما 6%، وعارض الشباب بشدة في الكويت بنسبة 86% وايد لحد ما 14%”.

وتابع اما “الشباب في تونس فقد عارض بشدة ولحد ما 85% و ايد لحد ما بنسبة 13%، وعارض الشباب بشدة في اليمن بنسبة 81% وايد بشدة نسبة 19%، وفي سوريا عارض الشباب بشدة وعارضها لحد ما نسبة 81%، وايدها لحد ما بنسبة 19%، وعارضها الشباب بشدة في الجزائر بنسبة 69% وايدها لحد ما بنسبة 31%، وعارضها الشباب بشدة في عمان بنسبة 61% وايدا بشدة بنسبة 39%”.

واشارت الى ان “المؤيدين للتطبيع هم الشباب المغربيين الذين عارضوا بشدة نسبة 6% ولحد ما بنسبة 44% وايدها لحد ما 50%، فيما عارضها بشدة الشباب في مصر بنسبة 5% ولحد ما 12% وايدها لحد ما وبشدة بنسبة 73%، فيما عارضها الشباب الإماراتي بشدة بنسبة 4% ولحد ما بنسبة 11% فيما ايدها لحد ما وبشدة بنسبة 75%”.