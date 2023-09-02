كيف حصل موميكا على الاف الدولارات من خلال “إهانة المسلمين”؟

كشفت شبكة الميدل ايست مونيتور في تقرير نشرته، اليوم الجمعة (1 أيلول 2023)، عن حصول الشخصية المثيرة للجدل سلوان موميكا العراقي الأصل المقيم في السويد حاليا، الذي اثار ضجة عبر الاعلام من خلال تجاوزه على مقدسات المسلمين، على “مبالغ مالية كبيرة”، كهدايا عبر تطبيق تك توك الشهير.

وقالت الشبكة في التقرير الذي ترجمته “بغداد اليوم”، ان موميكا كان يحصل على نحو 3000 كرون سويدي، أي ما يعادل 270 دولار أمريكي، مقابل كل بث مباشر يقوم بنشره عبر تطبيق التيك توك ويستهدف خلاله المسلمين،” موضحة، ان “غالبية تلك الأموال كانت تصل عليه عبر المكافآت المالية التي يحصل عليها من خلال خاصية الهدايا عبر التطبيق الشهير”.

موميكا وخلال مقابلة مع راديو سويدن، اعلن انه “يعتمد”، على العائدات المالية من تطبيق التيك توك لاعالة نفسه، مؤكدا خلال ذات اللقاء، قيام تطبيق تيك توك بفرض حظر على استخدامه خواص التطبيق ومنها التربح المالي عبر الهدايا او عائدات الإعلانات.

يشار الى ان شبكة البث السويدية اس في تي، قامت بنشر استطلاع للرأي أجرته حول تصرفات موميكا، معلنة ان 53% من الشعب السويدي يرفضون تصرفاته او إهانة الكتب المقدسة، فيما اكد 13% منهم عدم اهتمامهم بالموضوع.

وكان موميكا، وهو لاجئ من العراق، دنس المصحف في سلسلة من الاحتجاجات المعادية للإسلام في السويد أثارت غضبا واسعا في أرجاء العالم الإسلامي.