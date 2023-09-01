الرئيس بارزاني: الشاعر كريم العراقي ترك بصمة متميزة في عالم الأدب والفن

عزّى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، برحيل الشاعر العراقي الشهير كريم العراقي.

وقال الرئيس بارزاني في بيان: “ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ رحيل الشاعر الكبير كريم العراقي، الذي ترك بصمة متميزة في عالم الأدب والفن، وخدم بعطائه وأدبه قضايا الشعب والوطن”.

وأضاف “وإذ نعزي أسرته ومحبيه وزملائه الشعراء والفنانين، فإننا نسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان”.

وكان الشاعر العراقي المعروف كريم العراقي ، قد توفي عن عمر ناهز الـ 68 عاماً، فجر اليوم الجمعة، في أحد مستشفيات ابو ظبي بدولة الامارات.