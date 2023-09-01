المفوضية تحدّد موعد الإعلان عن صحة وثائق المرشحين للانتخابات المقبلة

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، موعد الاعلان عن صحة وثائق المرشحين للانتخابات المقبلة، فيما اشارت الى ان عدد المرشحين بلغ اكثر من 6 الاف مرشح.

وقال عضو الفريق الاعلامي لمفوضية الانتخابات احمد العبيدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، انه “بعد المصادقة على قوائم المرشحين ستبدأ عملية اجراء القرعة للافراد، وكذلك الاحزاب والتحالفات السياسية”، مشيرا الى ان “هناك اجراءات فنية ولوجستية منها انهاء العمل بمراكز التدقيق النهائي والتي ستكون منتشرة في 15 محافظة، بالاضافة الى المخازن لخزن المواد اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية في كل محافظة”.

واوضح، ان “فترة تسجيل الاحزاب والتحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة بالانتخابات، انتهت بتسليم قوائم المرشحين، وبالتالي فان الاسماء التي تقدمت عبر الاحزاب والتحالفات تعتبر نهائية ولايمكن لاي شخص بعد ذلك الدخول في المعترك الانتخابي”.

واضاف، ان “المفوضية في طور مخاطبة الادلة الجنائية في وزارة الداخلية والمساءلة والعدالة وصحة صدور الوثائق الدراسية”، مبينا انه “خلال 15 يوماً المقبلة سترد الاجابة ويتم منح الحزب او التحالف او المرشح مدة 3 ايام للطعن او استبدال المرشح في حال هناك شائبة”.

ولفت، الى ان “عدد المرشحين بلغ اكثر من 6 الاف مرشح”، منوها بأن “بعض الاسماء تم استبعادها بسبب عدم استكمال الوثائق الدراسية او بسبب صغر عمر المرشح للترشيح”.