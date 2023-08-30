د. فيان صبري: العقلية المركزية والشوفينية في العراق حالت دون تنفيذ الدستور

قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، إن الحكومات العراقية المتعاقبة وعدت دائما بإعطاء الحقوق الشرعية للكورد، لكن هذه الوعود لم تنفذ لحد الان.

وقالت د. فيان صبري لـ (باسنيوز):”بموجب المادة 132 من الدستور العراقي لسنة 2005، كان ينبغي على الحكومة الاتحادية أن تشعر بمسؤوليتها تجاه ضحايا الأنفال في كوردستان، ولكنها للأسف لم تقم بذلك، والمؤسف أكثر أن الحكومة العراقية نفسها أقرت المادة 132 من الدستور، لكنها لا تلتزم بتنفيذه”.

وأضافت ” لم تنفذ 56 مادة من الدستور العراقي لحد الان، وقد أكدنا مرارا وتكرارا أن هذه المواد أقرها الشعب العراقي، والحكومة العراقية مقصرة تجاه هذا الشعب لانها لا تنفذ ما جاء في بنود الدستور”.

مشيرة الى ان “هذه العقلية المركزية والشوفينية في العراق حالت دون تنفيذ الدستور، وحكومة إقليم كوردستان تقدم دعمها لعوائل الشهداء وضحايا الأنفال بقدر استطاعتها، ومن واجب الحكومة العراقية الوطني بتعويض عوائل المؤنفلين”.