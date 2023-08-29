أغسطس 30, 2023

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

حريري: تلكّؤ بغداد في إرسال مستحقات الإقليم المالية أمر غير شرعي

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
4 مشاهدات

حريري: تلكّؤ بغداد في إرسال مستحقات الإقليم المالية أمر غير شرعي

قال رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، فوزي حريري، إن ما تفعله بغداد غير شرعي وعلينا جميعاً التأكيد على حقوق الإقليم في إطار الدستور.

جاء ذلك، تعليقاً على تلكّؤ الحكومة الاتحادية في إرسال مستحقات إقليم كوردستان المالية.

وقال حريري في حديثٍ لـ كوردستان 24، إن لحكومة الإقليم الحق في اتّخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حقوق الشعب الكوردستاني.

معتبراً في الوقت ذاته، أن حكومة الإقليم تلتزم بشكلٍ مستمر في الحفاظ على أفضل العلاقات مع دول المنطقة.

في غضون ذلك، أشار رئيس ديوان رئاسة الإقليم، أن حكومة كوردستان أعلنت أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستجري الانتخابات التشريعية في الإقليم.

منوّهاً إلى أن الإقليم جاهز دائماً لإجراء الانتخابات في موعدها، ومتعاوناً مع المفوضية وسيعمل على إعداد الموظفين وتدريبهم وتعيين مراكز الاقتراع.

facebookShare on Facebook
Post Views: 11

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi