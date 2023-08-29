إرتفاع حالات بيع الأعضاء البشرية بين اللاجئين والنازحين في إقليم كوردستان

أعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان العراق ديندار زيباري، يوم الثلاثاء، إزدياد حالات بيع الأعضاء البشرية بين النازحين واللاجئين في الإقليم، داعيا الجهات المعنية إلى ضرورة تنظيمها.

وقال زيباري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل، إنه “في العام 2021 دخل أكثر من 8 آلاف عامل أجنبي إقليم كوردستان، وهذا ما هو مسجل رسمياً لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويمكن أن تكون النسبة أقل أو أعلى”.

وأردف بالقول إنه، “منذ العام 2013 و صاعدا، فإن قرابة 70 ألف عامل أجنبي تواجدوا في كوردستان”، واصفا هذه نسبة بأنها “عالية”.

كما أشار زيباري إلى أن “اللاجئين والنازحين باتوا تحديا ومسؤولية أخرى ملقاة على عاتق السلطات في الإقليم بسبب تفشي حالات بيع الأعضاء البشرية بينهم”.

وأعرب المسؤول الكوردي عن، أسفه إزاء ازدياد هذه الحالات بين اللاجئين والنازحين، داعيا حكومة الاقليم الى تنظيم عملية التبرع بالأعضاء البشرية لما يتعلق بالجانب الإنساني.

هذا ولم يحدد المسؤول أي إحصائية عن حالات بيع الأعضاء البشرية بين المومأ إليهم، غير أن الأسباب تبدو واضحة وهي تعود بالدرجة الأساس إلى الوضع الإقتصادي والمعيشي والظروف الصعبة التي يمر بها النازحون واللاجئون، وعدم تمكنهم من العودة إلى ديارهم.