مسؤول لجنة تعويضات نينوى: 2023 سيكون عام غلق ملف التعويضات

وزعت اللجنة الفرعية للتعويضات في محافظة نينوى 200 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية من العام الجاري على المتضريين من العمليات العسكرية.

وقال مدير اللجنة الفرعية خالد الحديدي ، لمراسلة (باسنيوز): إن ” اللجنة الفرعية للتعويضات بمحافظة نينوى وزعت منذ بداية العام وحتى منتصف شهر آب الجاري نحو 200 مليار دينار على المتضررين بعد استكمال وتدقيق معاملاتهم من النواحي القانونية والإدارية. “

مضيفاً ، ان” اللجنة الفرعية تعمل الان على انجاز ماتبقى من معاملات المتضررين لسكان الاقضية والنواحي من اجل حسمها ورفعها مطلع ايلول المقبل ،حيث سيكون عام 2023 هو العام الاخير لغلق ملف التعويضات في نينوى بالكامل .”

مشيراً ، الى أن التعويضات تخص الممتلكات والمحال والمباني والدور السكنية وتشمل المستحقين من مدينة الموصل والأقضية والنواحي.

ولفت الحديدي الى ان اللجنة الفرعية تعمل حالياً على إنجاز جميع معاملات متضرري سكان غرب نينوى ضمن أقضية شنگال (سنجار) وتلعفر والبعاج، لحسمها ورفعها خلال الشهرين الحالي والمقبل، بهدف الانتهاء من ملف التعويضات نهائياً بحلول نهاية 2023.