مسرور بارزاني يوجه بتخصيص أكثر من 18 مليار دينار للمشاريع الخدمية في سيميل

وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بتخصيص أكثر من 18 مليار دينار للمشاريع الخدمية في قضاء سيميل بمحافظة دهوك.

وقال محافظ دهوك د. علي تتر في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: «إن رئيس حكومة إقليم كوردستان يهتم بجميع المناطق دون تمييز، واليوم نبشر أهالي قضاء سيميل بتخصيص مبلغ مالي جيد للمشاريع الخدمية».

وأضاف: «بحسب قرار رئيس الوزراء مسرور بارزاني، تم تخصيص 18 مليار و520 مليون دينار للمشاريع الخدمية في قضاء سيميل، وتقرر توزيعها على كافة مناطق القضاء بحسب الحاجة، لكن الأموال لا تلبي احتياجات القضاء بأكمله، لأنه قضاء كبير، ومع ذلك، فإننا نؤكد أنه سيتم تخصيص المزيد من الأموال للمنطقة في المستقبل وسيتم إنفاقها على مشاريع الكهرباء والطرق والمساحات الخضراء».