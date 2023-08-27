تركيا تفرض ستة شروط على العراق لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان

ذكرت لجنة النفط والغاز النيابية أن الوفد التركي الذي زار العراق مؤخرا إقترح ستة شروط لإعادة إستئناف تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان.

وأضاف عضو لجنة النفط والغاز النيابية صباح صبحي، إن “زيارة الوفد التركي إلى العراق تضمنت ورقة شروط أساسية للتفاوض بشأن إستئناف النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، لاسيما بعد قرار المحكمة الدولية بتغريم تركيا مليار و400 مليون دولار لمساهمتها في بيع النفط خارج شركة (سومو)”.

وأوضح، أن “الوفد التركي سبق أن زار العراق وقام بجولات من المفاوضات الفنية، وهناك جملة من الشروط لدى وزارة الطاقة التركية تتحدث عن إستئناف نفط إقليم كوردستان وكركوك معا عبر الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي”.

وأوضح صبحي، أن الورقة التي قدمها الجانب التركي تضمنت 6 شروط أساسية منها تكاليف نقل برميل النفط في الأنابيب الذي يقدر بـ 13 دولار لكل برميل، إضافة إلى سحب الدعوة المقدمة إلى محكمة التحكيم الدولية التي إشتملت على تعويضات من الجانب التركي للعراق منذ عام 2018 إلى 2020.

وأكد، أن “هذه الشروط الأساسية، وهناك شروط أخرى تتضمن مستحقات شركة النفط التركية التي تبلغ 7 دولارات لكل برميل، وأيضا المطالبة بإستحقاقهم لقاء الإتفاق النفطي بين الإقليم وتركيا، موضحا، أن كل هذه الأفكار ستطرح على طاولة المفاوضات بين الجانب التركي والعراقي من أجل إستئناف النفط”.

ويرى صبحي أن الظروف إيجابية لاسيما أن هناك ضغوطات إقتصادية كبيرة على الحكومة التركية، خصوصا بما يتعلق بسعر العملة والإقتصاد العام، وهذه الضغوطات تسمح لها بتقديم تنازلات من أجل الاستفادة من مرور كمية النفط المتفق عليها.