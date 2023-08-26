دهوك الأولى على مستوى إقليم كوردستان والعراق في إنتاج وتخزين البطاطا

تعتبر أراضي محافظة دهوك ثروة حقيقية للقطاع الزراعي، وتم تخصيص 126 مستودعاً لتخزين البطاطا المحلية في المحافظة هذا العام، وتعتبر دهوك الأولى في العراق وإقليم كوردستان في هذا المجال.

وقال أحمد جميل مدير زراعة محافظة دهوك لـ (باسنيوز)، إن «حكومة إقليم كوردستان تساعد مزارعينا على بيع منتجاتهم داخل وخارج إقليم كوردستان، وهذا العام زاد إنتاج البطاطس في المحافظة بنسبة 70%».

وأضاف: «لدينا 126 مستودع تبريد لتخزين البطاطس في محافظة دهوك، وبطاطس محافظة دهوك هي الأولى في إقليم كوردستان والعراق وتباع في الأسواق المحلية والخارجية».

وتابع: «بالإضافة إلى تصدير البطاطس، نخطط لتصدير العديد من المنتجات الأخرى مثل تفاح منطقة برواري».