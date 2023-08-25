نيجيرفان بارزاني: على الحكومة الاتحادية أداء واجباتها في تعويض عوائل المؤنفلين

يجب أن يتحول ماضي شعوب العراق إلى درس يحثنا على العمل المشترك وقبول الآخر

نوّه رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، الى أنه على الحكومة الاتحادية أن تؤدي واجبها في تعويض عوائل وذوي ضحايا المؤنفلين، مؤكداً على وجوب أن يتحول تاريخ وماضي شعوب العراق الأليم إلى درس وعبرة للعمل المشترك وقبول الآخر وضمان حقوق جميع المكونات.

وقال بارزاني عبر بيان، اليوم الجمعة (25 آب 2023): في الذكرى الخامسة والثلاثين لأنفال بهدينان، نحيي بإجلال وإكرام ذكرى الشهداء المدنيين من أبناء بهدينان وجميع ضحايا حملات الأنفال في سنة 1988 التي راح ضحيتها 182 ألف مواطن كوردستاني بريء من أطفال ونساء وشيوخ وشباب. فتحية وسلاماً لأرواحهم الطاهرة.

وأضاف “عدّت المحكمة العليا للجرائم في العراق حملات الأنفال إبادة جماعية وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. لذا، وبينما نستذكر الأرواح الزكية لشهداء الأنفال نؤكد أن على الحكومة الاتحادية العراقية أن تؤدي واجبها في تعويض عوائل وذوي الضحايا وتخفف من آلامهم ومعاناتهم”.

وتابع “في هذه الذكرى، نجدد التعبير عن شكرنا وامتناننا للكرام المخلصين من أهالي أربيل وبحركة وضواحيهما الذين هبّوا في تلك الأيام العصيبة لنجدة مؤنفلي بهدينان المنكوبين المرحلين إلى مخيمات جيزنيكان ومدوا لهم يد العون والمساعدة”.

بارزاني أشار الى أن “تقديم خدمات أفضل لذوي المؤنفلين، وتلاحمنا وتوحيد صفوفنا، والعمل الجاد والسعي لعدم تكرار جرائم كالأنفال وإقرارها كجريمة إبادة عرقية على صعيد العالم، هو خير استذكار ووفاء للأرواح الطاهرة لضحايا الأنفال وشهداء كوردستان كافة”.

وأكد على وجوب أن “يتحول تاريخ وماضي شعوب العراق الأليم إلى درس وعبرة يحثاننا على العمل المشترك وقبول الآخر وضمان حقوق جميع المكونات في العراق الحديث، لكي لا تتكرر مآسي وفواجع الماضي وتكون حريات الجميع وحقوقهم الدستورية مضمونة”.