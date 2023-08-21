الرئيس بارزاني يشدد على أهمية الالتزام بالوعي الوطني وتوعية الشباب

التقى الرئيس مسعود بارزاني اليوم بأهالي الشهداء وحاملي أوسمة البارزاني وجرحى ساحات القتال وذوي الاحتياجات الخاصة والسجناء السياسيين في منطقة بادينان، مشدداً على الالتزام بالوعي الوطني وتوعية الشباب.

وقال مقر البارزاني في بيان له اليوم الاثنين 21 آب/أغسطس 2023 في بيان له “ان الرئيس بارزاني التقى في دهوك بأهالي الشهداء وجرحى ساحات القتال والمناضلين وحاملي أوسمة البارزاني وذوي الاحتياجات الخاصة والسجناء السياسيين، للاستماع الى مطالبهم وشكاواهم وملاحظاتهم عن قرب”.

وأضاف البيان “ان الرئيس بارزاني ألقى كلمة في اللقاء، سلط فيها الضوء على الاوضاع السياسية في كوردستان والعلاقات بين حكومة كوردستان والحكومة الاتحادية”.

وأوضح البيان أن الرئيس بارزاني في كلمته أشار الى “العقبات والتهديدات والتحديات التي يواجهها الكورد، وشدد على أهمية الالتزام بالوعي الوطني وتوعية الشباب والعودة الى المبادئ القومية الوطنية”.

وأشار البيان الى “ان الرئيس بارزاني عبر عن تقديره لتضحيات وجهود عوائل الشهداء والبيشمركة المناضلين قائلا، إنكم قدمتم الدماء وضحيتم وبذلتم جهوداً كبيرة في سبيل الحفاظ على كرامة شعبكم، وكل ما يمكن تقديمه لكم فهو قليل بحقكم، وانني هنا اليوم لاستمع الى شكاويكم ومطالبكم وملاحظاتكم، وأطلب منكم أن تخبروني بكل ما يدور في قلوبكم”.

وأضاف البيان انه خلال الجلسة “جرت مناقشة صريحة ومكثفة بين الحضور والرئيس بارزاني، حيث قدموا اسئلتهم وملاحظاتهم ومطالبهم وشكاويهم الى الرئيس بارزاني مباشرة”.