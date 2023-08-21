بتوجيه من الرئيس بارزاني .. رئيس حكومة إقليم كوردستان يقرر إيقاف استرداد قروض الزواج والإسكان من المواطنين

بتوجيه من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، قرر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، إيقاف استرداد قروض الزواج والإسكان من المواطنين والتي كانت حكومة الإقليم قد قررت خلال الفترة القليلة الماضية استرداها.

وكان الرئيس بارزاني قد زار يوم الجمعة الماضي قضاء آكري (عقرة)، ويوم السبت زار قضاء آميدي (العمادية) بمحافظة دهوك، واجتمع بمسؤولي وأهالي القضاءين، وكان وقف استرداد قروض الزواج والإسكان من احدى مطالبهم.

وضمن زيارته إلى محافظة دهوك، زار الرئيس بارزاني مقر الفرع الثامن للحزب الديمقراطي الكوردستاني في إدارة زاخو المستقلة، والتقى بعد ذلك بمسؤولي الإدارة والمئات من الأهالي من مختلف الفئات والشرائح.